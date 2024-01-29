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2024 Senior Bowl Rosters: Official Heights & Weights And Other Measurements

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The 2024 Senior Bowl will be played on Saturday in front of NFL scouts and a national television audience at Hancock Whitney Stadium on the University of South Alabama. With the game now less than a week away, we can pass along the official rosters for the historic annual college all-star contest complete with the results from measurement sessions that took place this week.

Below are the official heights, weights, hand, arm, and wingspan measurements of both the North and the South rosters for the 2024 Senior Bowl. The height measurements are of course done in eighths per the standard. That means that the last number of the four digits is the eighth measurement. 1 = 1/8, 2 = 1/4, 3 = 3/8, 4 = 1/2, 5 = 5/8, 6 = 3/4, 7 = 7/8.

The table of data below also includes each player being linked to their college team bio page for easy reference.

The Saturday afternoon 2024 Senior Bowl will kick off at 1:00 p.m. ET and will be televised on the NFL Network.

2024 Senior Bowl Rosters & Measurements

Team No Name College Pos Ht Wt Arm Hand Wing
American Abrams-Draine, Kris Missouri DB 5113 173 31 1/8 8 7/8 74 1/4
National Adams, Isaiah Illinois OL 6040 316 33 1/4 9 82 1/4
National Ali, Rasheen Marshall RB 5113 204 31 1/8 8 7/8 74 3/8
American Bailey, Emani TCU RB 5073 208 29 5/8 9 3/4 70 7/8
National Baker, Javon Central Florida WR 6013 208 31 5/8 9 5/8 78
National Barner, AJ Michigan TE 6056 251 33 1/2 9 82 1/4
National Barrett, Michael Michigan LB
Barron, Jahdae Texas DB
Barton, Graham Duke OL
National Beebe, Cooper Kansas State OL
American Bell, Jaheim Florida State TE 6017 244 32 7/8 9 7/8 79 3/8
National Bertrand, JD Notre Dame LB 6010 235 30 1/4 9 3/8 75 1/4
National Bishop, Cole Utah DB 6016 209 29 5/8 9 1/4 73 5/8
National Booker, Austin Kansas DL
National Bortolini, Tanor Wisconsin OL 6037 305 31 5/8 9 3/4 77 5/8
Bowden, Peter Wisconsin LS 6020 238 30 1/8 8 5/8 75 1/4
American Brade, Beau Maryland DB 5116 208 31 1/8 10 3/8 77 1/4
American Bradley, Carter South Alabama QB 6030 218 31 1/2 9 3/8 77
American Braswell, Chris Alabama DL 6032 257 32 7/8 9 3/8 80 7/8
American Brownlee Jr., Jarvis Louisville DB 5105 183 31 3/4 8 3/4 75 7/8
American Bullard, Javon Georgia DB 5104 197 30 5/8 8 3/4 74 1/4
American Carson, Caelen Wake Forest DB 5107 169 30 8 73 1/8
National Carter, Dewayne Duke DL 6024 308 33 10 1/4 79 5/8
American Ceaser, Nelson Houston DL 6025 260 33 1/4 10 1/4 79 7/8
American Cohen, Javion Miami OL 6043 319 33 7/8 9 3/8 81 1/8
American Cole, Myles Texas Tech DL 6057 272 36 3/8 9 7/8 87
American Coleman, Brandon TCU OL 6042 316 34 1/4 10 5/8 83 1/2
National Corley, Malachi Western Kentucky WR 5105 215 30 7/8 9 75 1/2
National Cowing, Jacob Arizona WR 5084 165 29 1/4 9 69 1/4
American Crumedy, Jaden Mississippi State DL 6042 309 32 7/8 9 3/4 78 3/8
National Davis, Isaiah South Dakota State RB 6000 220 31 1/8 10 1/4 75
American Davis, Ray Kentucky RB 5084 220 29 7/8 9 1/8 72 3/8
National Davis, Tyler Clemson DL 6016 299 30 3/4 9 1/4 75 1/2
National Dixon, Johnny Penn State DB 5110 192 29 5/8 8 1/2 72
National Dorlus, Brandon Oregon DL 6031 272 33 3/8 9 1/4 81
National Drew, Willie Virginia State DB 5115 191 31 3/8 9 1/2 75 3/4
National Driskell, Ethan Marshall OL 6082 312 35 1/8 10 3/8 83 1/8
American Eboigbe, Justin Alabama DL 6041 292 32 7/8 9 5/8 80 3/8
Edwards, Daijun Georgia RB 5093 202 29 1/2 9 71 3/8
National Eguakun, Kingsley Florida OL 6032 300 32 3/4 9 5/8 81 3/8
Eichenberg, Tommy Ohio State LB
National Fautanu, Troy Washington OL
American Fiske, Braden Florida State DL 6035 295 31 9 1/4 77 1/2
American Flax, Jeremy Kentucky OL 6052 360 33 9 1/8 81 1/8
American Flournoy, Ryan State WR 6011 200 31 1/4 10 76 3/8
American Ford, Jaylan Texas LB
American Foster, Javon Missouri OL 6054 309 35 9 3/8 82 3/8
American Frazier, Zach West Virginia OL 6025 314 32 3/8 10 3/4 78 5/8
National Fuaga, Taliese Oregon State OL 6057 332 33 3/8 10 1/4 81 1/2
American Glaze, Delmar Maryland OL 6042 323 34 1/2 9 3/8 82
National Gray, Cedric North Carolina LB 6016 232 32 1/2 9 1/4 78 1/8
American Guyton, Tyler Oklahoma OL 6071 328 34 1/4 10 82 3/8
National Hall Jr., Michael Ohio State DL 6023 280 33 1/4 10 1/8 81 1/4
National Hall, Gabe Baylor DL 6056 290 34 3/8 9 3/8 84
National Harrell, Jaylen Michigan DL 6034 251 33 1/8 9 5/8 81 3/8
American Harris, Marcus Auburn DL 6020 284 32 9 1/4 77 1/2
National Hart, Cam Notre Dame DB 6027 204 32 5/8 9 3/4 77 3/4
National Hartman, Sam Notre Dame QB 6010 209 30 7/8 9 5/8 75 1/4
American Haynes, Christian UCONN OL 6024 318 33 7/8 8 7/8 80 3/8
National Henderson, LaDarius Michigan OL 6042 309 34 7/8 10 5/8 85
National Hicks, Jaden Washington State DB
American Hopper, Ty’Ron Missouri LB
American Hunt, Jalyx Houston Christian LB 6036 250 34 1/4 10 1/8 82 7/8
National Hunter, Jontrey Georgia State LB 6020 229 31 5/8 8 7/8 77 3/8
National Isaac, Adisa Penn State DL 6045 250 33 7/8 9 5/8 81 3/8
National Jackson, Brennan Washington State DL 6040 266 32 3/4 9 3/4 79 1/8
American Jackson, Jha’Quan Tulane WR 5090 190 30 7/8 8 7/8 74 5/8
National Jackson, Khyree Oregon DB 6034 203 32 8 7/8 78
American Jackson, McKinnley Texas A&M DL 6015 331 33 9 7/8 80 1/8
American James, DJ Auburn DB 5115 170 31 8 1/8 72
American Jefferson, Jordan LSU DL 6025 323 32 3/8 9 7/8 79 7/8
Johnson, Carlton Fresno state DB 5107 169 30 8 73 1/8
American Johnson, Cedric Ole Miss DL 6027 260 33 9 1/2 79 1/2
National Johnson, Theo Penn State TE 6060 257 32 1/2 10 81 1/4
American Jones, Christian Texas OL 6050 318 34 7/8 10 3/8 83 7/8
American Jones, Elijah Boston College DB 6016 182 31 1/4 9 1/4 76 1/2
American Jordan, Jawhar Louisville RB
Karty, Joshua Stanford PK 6016 208 31 3/4 9 77 5/8
National Keegan, Trevor Michigan OL 6053 308 32 5/8 10 78 7/8
American Kinchens, Kamren Miami DB 5111 206 31 1/4 9 5/8 75 1/8
National King, Kalen Penn State DB 5110 189 30 3/8 8 5/8 74 3/4
National Kneeland, Marshawn Western Michigan DL 6030 268 34 9 1/8 83 3/8
American Knight, Tyrice UTEP LB 6003 235 32 1/2 9 3/8 80 3/8
National Latu, Laiatu UCLA DL 6046 261 32 1/2 9 3/8 79 1/4
National Laube, Dylan New Hampshire RB 5095 210 29 1/8 9 1/4 71 1/4
National Laumea, Sataoa Utah OL 6041 319 33 9 5/8 80 3/4
American Legette, Xavier South Carolina WR 6010 223 31 5/8 8 7/8 77 1/4
American Limmer, Beaux Arkansas OL 6044 301 31 1/2 9 3/8 77 1/2
Liufau, Marist Notre Dame LB 6020 239 34 9 5/8 79
National Lloyd, MarShawn USC RB 5091 217 30 7/8 8 3/4 72 5/8
National McCaffrey, Luke Rice WR 6016 202 29 7/8 9 1/2 74 5/8
American McConkey, Ladd Georgia WR 5114 187 30 1/8 8 5/8 72 3/4
National Mcgregor, Braiden Michigan DL 6051 263 33 1/8 9 3/4 80 3/4
McLachlan, Tanner Arizona TE
McNamara, Austin Texas Tech PT 6044 204 33 1/2 10 1/2 81
National Melton, Max Rutgers DB 5110 193 32 9 76 3/8
American Milton III, Joe Tennessee QB 6050 235 33 1/8 10 3/8 80 5/8
National Mitchell, Quinyon Toledo DB 6003 195 31 1/8 9 1/8 75 3/4
National Morgan, Jordan Arizona OL 6047 312 32 7/8 10 3/4 81 1/4
Mote, William Georgia LS 6006 236 31 1/8 9 1/8 75
American Mustapha, Malik Wake Forest DB 5097 210 30 1/8 8 7/8 73 1/4
Newton, Josh TCU DB
American Nix, Bo Oregon QB 6017 218 30 1/4 9 7/8 74 3/8
National Oladapo, Kitan Oregon State DB 6021 219 31 5/8 8 3/4 76 3/8
Orhorhoro, Ruke Clemson DL
American Paul, Patrick Houston OL 6070 333 36 1/4 9 3/8 86 3/4
National Pearsall, Ricky Florida WR 6007 193 30 3/4 9 1/8 73 5/8
National Penix Jr., Michael Washington QB 6024 212 33 5/8 10 3/8 81 3/8
American Phillips, Andru Kentucky DB 5104 191 31 1/8 8 3/4 75 1/4
National Powers-Johnson, Jackson Oregon OL 6032 334 32 1/8 9 5/8 79
American Pratt, Michael Tulane QB 6023 216 30 1/2 9 77
American Pritchett, Nehemiah Auburn DB 6001 188 31 1/8 8 1/4 74 7/8
National Proctor, Josh Ohio State DB 6014 198 31 7/8 8 1/2 78 1/2
National Puni, Dominick Kansas OL 6043 323 33 3/4 10 81 3/4
Rakestraw Jr., Ennis Missouri DB
National Randolph Jr., Keith Illinois DL 6033 296 32 1/2 9 3/4 80 3/4
American Rattler, Spencer South Carolina QB 6001 219 31 1/8 9 3/4 74 1/2
American Raym, Andrew Oklahoma OL 6036 315 31 7/8 9 7/8 78 5/8
Reichard, Will Alabama PK 6005 191 30 5/8 8 3/8 73 7/8
National Rice, Brenden USC WR 6021 212 32 5/8 9 3/8 78 3/8
Riley, Quincy Louisville DB
American Robinson, Darius Missouri DL 6050 286 34 3/4 10 1/2 84 1/2
American Robinson, Layden Texas A&M OL 6033 311 33 1/2 10 1/2 80 5/8
American Rosemy-Jacksaint, Marcus Georgia WR 6010 205 33 1/8 9 7/8 78 1/4
National Rosengarten, Roger Washington OL 6054 311 33 1/8 9 3/8 80 1/8
Sainristil, Mike Michigan DB
American Schrader, Cody Missouri RB 5082 207 28 1/4 9 1/4 68 3/8
American Simpson, Jaylin Auburn DB 5115 178 32 1/4 9 7/8 77
American Sinnott, Ben Kansas State TE 6040 254 32 9 3/8 78 1/8
National Sirmon, Jackson California LB 6022 235 30 3/8 9 74 1/4
American Smith, Ainias Texas A&M WR 5092 191 29 1/4 8 5/8 70 1/2
American Smith, Tykee Georgia DB 5096 206 31 3/8 9 1/4 75
National Smith-Wade, Chau Washington State DB 5100 187 29 3/4 9 1/8 72 3/8
National Solomon, Javon Troy DL 6006 247 33 3/4 10 5/8 80
National Spann-Ford, Brevyn Minnesota TE 6065 267 33 1/4 10 80 3/8
National Suamataia, Kingsley Brigham Young OL 6043 329 34 1/4 10 3/8 82 1/2
American Sweat, T’Vondre Texas DL
Taylor, Tory Iowa PT 6035 229 32 9 1/4 78 3/8
American Thrash, Jamari Louisville WR 5116 185 31 8 3/4 75
American Turner III, Charles LSU OL 6034 300 33 3/4 9 3/8 83 3/8
National Ulofoshio, Edefuan Washington LB 6005 239 32 1/2 9 1/4 79 3/8
National Vaki, Sione Utah DB 5113 211 29 1/2 9 1/4 71 3/8
American Van Pran, Sedrick Georgia OL
National Vidal, Kimani Troy RB 5075 215 29 7/8 9 3/8 72 1/2
National Walker, Devontez North Carolina WR 6014 197 32 3/4 9 79 1/4
American Wallace, Trevin Kentucky LB 6012 244 33 9 1/4 79 1/4
American Watson, Nathaniel Mississippi State LB 6021 244 32 5/8 9 7/8 80 7/8
American Watts, Eric UCONN DL 6054 277 35 3/4 9 7/8 84 3/8
American Whittington, Jordan Texas WR
American Wiley, Jared TCU TE 6060 253 33 3/8 9 3/8 79 3/4
American Wiley, Michael Arizona RB 5103 209 30 1/8 9 1/8 74 1/4
National Williams, Evan Oregon DB 5113 202 29 5/8 10 73
American Williams, James Miami LB 6043 230 33 1/8 9 1/4 79 5/8
American Wilson, Johnny Florida State WR 6061 237 35 1/4 9 1/2 84 3/8
National Wilson, Payton North Carolina State LB 6041 234 30 1/8 9 76 1/8
National Wilson, Roman Michigan WR 5104 186 30 1/4 9 1/8 72 1/4
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