2024 Senior Bowl Rosters: Official Heights & Weights And Other Measurements

The 2024 Senior Bowl will be played on Saturday in front of NFL scouts and a national television audience at Hancock Whitney Stadium on the University of South Alabama. With the game now less than a week away, we can pass along the official rosters for the historic annual college all-star contest complete with the results from measurement sessions that took place this week.
Below are the official heights, weights, hand, arm, and wingspan measurements of both the North and the South rosters for the 2024 Senior Bowl. The height measurements are of course done in eighths per the standard. That means that the last number of the four digits is the eighth measurement. 1 = 1/8, 2 = 1/4, 3 = 3/8, 4 = 1/2, 5 = 5/8, 6 = 3/4, 7 = 7/8.
The table of data below also includes each player being linked to their college team bio page for easy reference.
The Saturday afternoon 2024 Senior Bowl will kick off at 1:00 p.m. ET and will be televised on the NFL Network.
2024 Senior Bowl Rosters & Measurements
|Team
|No
|Name
|College
|Pos
|Ht
|Wt
|Arm
|Hand
|Wing
|American
|Abrams-Draine, Kris
|Missouri
|DB
|5113
|173
|31 1/8
|8 7/8
|74 1/4
|National
|Adams, Isaiah
|Illinois
|OL
|6040
|316
|33 1/4
|9
|82 1/4
|National
|Ali, Rasheen
|Marshall
|RB
|5113
|204
|31 1/8
|8 7/8
|74 3/8
|American
|Bailey, Emani
|TCU
|RB
|5073
|208
|29 5/8
|9 3/4
|70 7/8
|National
|Baker, Javon
|Central Florida
|WR
|6013
|208
|31 5/8
|9 5/8
|78
|National
|Barner, AJ
|Michigan
|TE
|6056
|251
|33 1/2
|9
|82 1/4
|National
|Barrett, Michael
|Michigan
|LB
|Barron, Jahdae
|Texas
|DB
|Barton, Graham
|Duke
|OL
|National
|Beebe, Cooper
|Kansas State
|OL
|American
|Bell, Jaheim
|Florida State
|TE
|6017
|244
|32 7/8
|9 7/8
|79 3/8
|National
|Bertrand, JD
|Notre Dame
|LB
|6010
|235
|30 1/4
|9 3/8
|75 1/4
|National
|Bishop, Cole
|Utah
|DB
|6016
|209
|29 5/8
|9 1/4
|73 5/8
|National
|Booker, Austin
|Kansas
|DL
|National
|Bortolini, Tanor
|Wisconsin
|OL
|6037
|305
|31 5/8
|9 3/4
|77 5/8
|Bowden, Peter
|Wisconsin
|LS
|6020
|238
|30 1/8
|8 5/8
|75 1/4
|American
|Brade, Beau
|Maryland
|DB
|5116
|208
|31 1/8
|10 3/8
|77 1/4
|American
|Bradley, Carter
|South Alabama
|QB
|6030
|218
|31 1/2
|9 3/8
|77
|American
|Braswell, Chris
|Alabama
|DL
|6032
|257
|32 7/8
|9 3/8
|80 7/8
|American
|Brownlee Jr., Jarvis
|Louisville
|DB
|5105
|183
|31 3/4
|8 3/4
|75 7/8
|American
|Bullard, Javon
|Georgia
|DB
|5104
|197
|30 5/8
|8 3/4
|74 1/4
|American
|Carson, Caelen
|Wake Forest
|DB
|5107
|169
|30
|8
|73 1/8
|National
|Carter, Dewayne
|Duke
|DL
|6024
|308
|33
|10 1/4
|79 5/8
|American
|Ceaser, Nelson
|Houston
|DL
|6025
|260
|33 1/4
|10 1/4
|79 7/8
|American
|Cohen, Javion
|Miami
|OL
|6043
|319
|33 7/8
|9 3/8
|81 1/8
|American
|Cole, Myles
|Texas Tech
|DL
|6057
|272
|36 3/8
|9 7/8
|87
|American
|Coleman, Brandon
|TCU
|OL
|6042
|316
|34 1/4
|10 5/8
|83 1/2
|National
|Corley, Malachi
|Western Kentucky
|WR
|5105
|215
|30 7/8
|9
|75 1/2
|National
|Cowing, Jacob
|Arizona
|WR
|5084
|165
|29 1/4
|9
|69 1/4
|American
|Crumedy, Jaden
|Mississippi State
|DL
|6042
|309
|32 7/8
|9 3/4
|78 3/8
|National
|Davis, Isaiah
|South Dakota State
|RB
|6000
|220
|31 1/8
|10 1/4
|75
|American
|Davis, Ray
|Kentucky
|RB
|5084
|220
|29 7/8
|9 1/8
|72 3/8
|National
|Davis, Tyler
|Clemson
|DL
|6016
|299
|30 3/4
|9 1/4
|75 1/2
|National
|Dixon, Johnny
|Penn State
|DB
|5110
|192
|29 5/8
|8 1/2
|72
|National
|Dorlus, Brandon
|Oregon
|DL
|6031
|272
|33 3/8
|9 1/4
|81
|National
|Drew, Willie
|Virginia State
|DB
|5115
|191
|31 3/8
|9 1/2
|75 3/4
|National
|Driskell, Ethan
|Marshall
|OL
|6082
|312
|35 1/8
|10 3/8
|83 1/8
|American
|Eboigbe, Justin
|Alabama
|DL
|6041
|292
|32 7/8
|9 5/8
|80 3/8
|Edwards, Daijun
|Georgia
|RB
|5093
|202
|29 1/2
|9
|71 3/8
|National
|Eguakun, Kingsley
|Florida
|OL
|6032
|300
|32 3/4
|9 5/8
|81 3/8
|Eichenberg, Tommy
|Ohio State
|LB
|National
|Fautanu, Troy
|Washington
|OL
|American
|Fiske, Braden
|Florida State
|DL
|6035
|295
|31
|9 1/4
|77 1/2
|American
|Flax, Jeremy
|Kentucky
|OL
|6052
|360
|33
|9 1/8
|81 1/8
|American
|Flournoy, Ryan
|State
|WR
|6011
|200
|31 1/4
|10
|76 3/8
|American
|Ford, Jaylan
|Texas
|LB
|American
|Foster, Javon
|Missouri
|OL
|6054
|309
|35
|9 3/8
|82 3/8
|American
|Frazier, Zach
|West Virginia
|OL
|6025
|314
|32 3/8
|10 3/4
|78 5/8
|National
|Fuaga, Taliese
|Oregon State
|OL
|6057
|332
|33 3/8
|10 1/4
|81 1/2
|American
|Glaze, Delmar
|Maryland
|OL
|6042
|323
|34 1/2
|9 3/8
|82
|National
|Gray, Cedric
|North Carolina
|LB
|6016
|232
|32 1/2
|9 1/4
|78 1/8
|American
|Guyton, Tyler
|Oklahoma
|OL
|6071
|328
|34 1/4
|10
|82 3/8
|National
|Hall Jr., Michael
|Ohio State
|DL
|6023
|280
|33 1/4
|10 1/8
|81 1/4
|National
|Hall, Gabe
|Baylor
|DL
|6056
|290
|34 3/8
|9 3/8
|84
|National
|Harrell, Jaylen
|Michigan
|DL
|6034
|251
|33 1/8
|9 5/8
|81 3/8
|American
|Harris, Marcus
|Auburn
|DL
|6020
|284
|32
|9 1/4
|77 1/2
|National
|Hart, Cam
|Notre Dame
|DB
|6027
|204
|32 5/8
|9 3/4
|77 3/4
|National
|Hartman, Sam
|Notre Dame
|QB
|6010
|209
|30 7/8
|9 5/8
|75 1/4
|American
|Haynes, Christian
|UCONN
|OL
|6024
|318
|33 7/8
|8 7/8
|80 3/8
|National
|Henderson, LaDarius
|Michigan
|OL
|6042
|309
|34 7/8
|10 5/8
|85
|National
|Hicks, Jaden
|Washington State
|DB
|American
|Hopper, Ty’Ron
|Missouri
|LB
|American
|Hunt, Jalyx
|Houston Christian
|LB
|6036
|250
|34 1/4
|10 1/8
|82 7/8
|National
|Hunter, Jontrey
|Georgia State
|LB
|6020
|229
|31 5/8
|8 7/8
|77 3/8
|National
|Isaac, Adisa
|Penn State
|DL
|6045
|250
|33 7/8
|9 5/8
|81 3/8
|National
|Jackson, Brennan
|Washington State
|DL
|6040
|266
|32 3/4
|9 3/4
|79 1/8
|American
|Jackson, Jha’Quan
|Tulane
|WR
|5090
|190
|30 7/8
|8 7/8
|74 5/8
|National
|Jackson, Khyree
|Oregon
|DB
|6034
|203
|32
|8 7/8
|78
|American
|Jackson, McKinnley
|Texas A&M
|DL
|6015
|331
|33
|9 7/8
|80 1/8
|American
|James, DJ
|Auburn
|DB
|5115
|170
|31
|8 1/8
|72
|American
|Jefferson, Jordan
|LSU
|DL
|6025
|323
|32 3/8
|9 7/8
|79 7/8
|Johnson, Carlton
|Fresno state
|DB
|5107
|169
|30
|8
|73 1/8
|American
|Johnson, Cedric
|Ole Miss
|DL
|6027
|260
|33
|9 1/2
|79 1/2
|National
|Johnson, Theo
|Penn State
|TE
|6060
|257
|32 1/2
|10
|81 1/4
|American
|Jones, Christian
|Texas
|OL
|6050
|318
|34 7/8
|10 3/8
|83 7/8
|American
|Jones, Elijah
|Boston College
|DB
|6016
|182
|31 1/4
|9 1/4
|76 1/2
|American
|Jordan, Jawhar
|Louisville
|RB
|Karty, Joshua
|Stanford
|PK
|6016
|208
|31 3/4
|9
|77 5/8
|National
|Keegan, Trevor
|Michigan
|OL
|6053
|308
|32 5/8
|10
|78 7/8
|American
|Kinchens, Kamren
|Miami
|DB
|5111
|206
|31 1/4
|9 5/8
|75 1/8
|National
|King, Kalen
|Penn State
|DB
|5110
|189
|30 3/8
|8 5/8
|74 3/4
|National
|Kneeland, Marshawn
|Western Michigan
|DL
|6030
|268
|34
|9 1/8
|83 3/8
|American
|Knight, Tyrice
|UTEP
|LB
|6003
|235
|32 1/2
|9 3/8
|80 3/8
|National
|Latu, Laiatu
|UCLA
|DL
|6046
|261
|32 1/2
|9 3/8
|79 1/4
|National
|Laube, Dylan
|New Hampshire
|RB
|5095
|210
|29 1/8
|9 1/4
|71 1/4
|National
|Laumea, Sataoa
|Utah
|OL
|6041
|319
|33
|9 5/8
|80 3/4
|American
|Legette, Xavier
|South Carolina
|WR
|6010
|223
|31 5/8
|8 7/8
|77 1/4
|American
|Limmer, Beaux
|Arkansas
|OL
|6044
|301
|31 1/2
|9 3/8
|77 1/2
|Liufau, Marist
|Notre Dame
|LB
|6020
|239
|34
|9 5/8
|79
|National
|Lloyd, MarShawn
|USC
|RB
|5091
|217
|30 7/8
|8 3/4
|72 5/8
|National
|McCaffrey, Luke
|Rice
|WR
|6016
|202
|29 7/8
|9 1/2
|74 5/8
|American
|McConkey, Ladd
|Georgia
|WR
|5114
|187
|30 1/8
|8 5/8
|72 3/4
|National
|Mcgregor, Braiden
|Michigan
|DL
|6051
|263
|33 1/8
|9 3/4
|80 3/4
|McLachlan, Tanner
|Arizona
|TE
|McNamara, Austin
|Texas Tech
|PT
|6044
|204
|33 1/2
|10 1/2
|81
|National
|Melton, Max
|Rutgers
|DB
|5110
|193
|32
|9
|76 3/8
|American
|Milton III, Joe
|Tennessee
|QB
|6050
|235
|33 1/8
|10 3/8
|80 5/8
|National
|Mitchell, Quinyon
|Toledo
|DB
|6003
|195
|31 1/8
|9 1/8
|75 3/4
|National
|Morgan, Jordan
|Arizona
|OL
|6047
|312
|32 7/8
|10 3/4
|81 1/4
|Mote, William
|Georgia
|LS
|6006
|236
|31 1/8
|9 1/8
|75
|American
|Mustapha, Malik
|Wake Forest
|DB
|5097
|210
|30 1/8
|8 7/8
|73 1/4
|Newton, Josh
|TCU
|DB
|American
|Nix, Bo
|Oregon
|QB
|6017
|218
|30 1/4
|9 7/8
|74 3/8
|National
|Oladapo, Kitan
|Oregon State
|DB
|6021
|219
|31 5/8
|8 3/4
|76 3/8
|Orhorhoro, Ruke
|Clemson
|DL
|American
|Paul, Patrick
|Houston
|OL
|6070
|333
|36 1/4
|9 3/8
|86 3/4
|National
|Pearsall, Ricky
|Florida
|WR
|6007
|193
|30 3/4
|9 1/8
|73 5/8
|National
|Penix Jr., Michael
|Washington
|QB
|6024
|212
|33 5/8
|10 3/8
|81 3/8
|American
|Phillips, Andru
|Kentucky
|DB
|5104
|191
|31 1/8
|8 3/4
|75 1/4
|National
|Powers-Johnson, Jackson
|Oregon
|OL
|6032
|334
|32 1/8
|9 5/8
|79
|American
|Pratt, Michael
|Tulane
|QB
|6023
|216
|30 1/2
|9
|77
|American
|Pritchett, Nehemiah
|Auburn
|DB
|6001
|188
|31 1/8
|8 1/4
|74 7/8
|National
|Proctor, Josh
|Ohio State
|DB
|6014
|198
|31 7/8
|8 1/2
|78 1/2
|National
|Puni, Dominick
|Kansas
|OL
|6043
|323
|33 3/4
|10
|81 3/4
|Rakestraw Jr., Ennis
|Missouri
|DB
|National
|Randolph Jr., Keith
|Illinois
|DL
|6033
|296
|32 1/2
|9 3/4
|80 3/4
|American
|Rattler, Spencer
|South Carolina
|QB
|6001
|219
|31 1/8
|9 3/4
|74 1/2
|American
|Raym, Andrew
|Oklahoma
|OL
|6036
|315
|31 7/8
|9 7/8
|78 5/8
|Reichard, Will
|Alabama
|PK
|6005
|191
|30 5/8
|8 3/8
|73 7/8
|National
|Rice, Brenden
|USC
|WR
|6021
|212
|32 5/8
|9 3/8
|78 3/8
|Riley, Quincy
|Louisville
|DB
|American
|Robinson, Darius
|Missouri
|DL
|6050
|286
|34 3/4
|10 1/2
|84 1/2
|American
|Robinson, Layden
|Texas A&M
|OL
|6033
|311
|33 1/2
|10 1/2
|80 5/8
|American
|Rosemy-Jacksaint, Marcus
|Georgia
|WR
|6010
|205
|33 1/8
|9 7/8
|78 1/4
|National
|Rosengarten, Roger
|Washington
|OL
|6054
|311
|33 1/8
|9 3/8
|80 1/8
|Sainristil, Mike
|Michigan
|DB
|American
|Schrader, Cody
|Missouri
|RB
|5082
|207
|28 1/4
|9 1/4
|68 3/8
|American
|Simpson, Jaylin
|Auburn
|DB
|5115
|178
|32 1/4
|9 7/8
|77
|American
|Sinnott, Ben
|Kansas State
|TE
|6040
|254
|32
|9 3/8
|78 1/8
|National
|Sirmon, Jackson
|California
|LB
|6022
|235
|30 3/8
|9
|74 1/4
|American
|Smith, Ainias
|Texas A&M
|WR
|5092
|191
|29 1/4
|8 5/8
|70 1/2
|American
|Smith, Tykee
|Georgia
|DB
|5096
|206
|31 3/8
|9 1/4
|75
|National
|Smith-Wade, Chau
|Washington State
|DB
|5100
|187
|29 3/4
|9 1/8
|72 3/8
|National
|Solomon, Javon
|Troy
|DL
|6006
|247
|33 3/4
|10 5/8
|80
|National
|Spann-Ford, Brevyn
|Minnesota
|TE
|6065
|267
|33 1/4
|10
|80 3/8
|National
|Suamataia, Kingsley
|Brigham Young
|OL
|6043
|329
|34 1/4
|10 3/8
|82 1/2
|American
|Sweat, T’Vondre
|Texas
|DL
|Taylor, Tory
|Iowa
|PT
|6035
|229
|32
|9 1/4
|78 3/8
|American
|Thrash, Jamari
|Louisville
|WR
|5116
|185
|31
|8 3/4
|75
|American
|Turner III, Charles
|LSU
|OL
|6034
|300
|33 3/4
|9 3/8
|83 3/8
|National
|Ulofoshio, Edefuan
|Washington
|LB
|6005
|239
|32 1/2
|9 1/4
|79 3/8
|National
|Vaki, Sione
|Utah
|DB
|5113
|211
|29 1/2
|9 1/4
|71 3/8
|American
|Van Pran, Sedrick
|Georgia
|OL
|National
|Vidal, Kimani
|Troy
|RB
|5075
|215
|29 7/8
|9 3/8
|72 1/2
|National
|Walker, Devontez
|North Carolina
|WR
|6014
|197
|32 3/4
|9
|79 1/4
|American
|Wallace, Trevin
|Kentucky
|LB
|6012
|244
|33
|9 1/4
|79 1/4
|American
|Watson, Nathaniel
|Mississippi State
|LB
|6021
|244
|32 5/8
|9 7/8
|80 7/8
|American
|Watts, Eric
|UCONN
|DL
|6054
|277
|35 3/4
|9 7/8
|84 3/8
|American
|Whittington, Jordan
|Texas
|WR
|American
|Wiley, Jared
|TCU
|TE
|6060
|253
|33 3/8
|9 3/8
|79 3/4
|American
|Wiley, Michael
|Arizona
|RB
|5103
|209
|30 1/8
|9 1/8
|74 1/4
|National
|Williams, Evan
|Oregon
|DB
|5113
|202
|29 5/8
|10
|73
|American
|Williams, James
|Miami
|LB
|6043
|230
|33 1/8
|9 1/4
|79 5/8
|American
|Wilson, Johnny
|Florida State
|WR
|6061
|237
|35 1/4
|9 1/2
|84 3/8
|National
|Wilson, Payton
|North Carolina State
|LB
|6041
|234
|30 1/8
|9
|76 1/8
|National
|Wilson, Roman
|Michigan
|WR
|5104
|186
|30 1/4
|9 1/8
|72 1/4