2019 East-West Shrine Game Discussion Thread

The 2019 East-West Shrine Game will be getting underway very soon and if you feel up to discussing it, you can do so in the comments below.

If you want to watch the game online, there’s a chance your cable provider will allow it and below is a link for that. The game is being broadcast by the NFL Network.

http://nflnonline.nfl.com/

The 2019 East-West Shrine Game Rosters are below along with each player’s measurements.

I will add clips from the game as it progresses.

.@CowboyFB's Jordan Brailford comes screaming off the edge for the SACK 😤 📺: @shrine_game live on NFL Network pic.twitter.com/VZbJF5Hxob — NFL Network (@nflnetwork) January 19, 2019

Hollins sack. He was one of my 6 players to watch I wrote about this AM #EastWestShrineGame pic.twitter.com/ytUgqOeYbQ — Steelers Depot (@Steelersdepot) January 19, 2019

ANOTHER INT for the West squad 😤@USFFootball's Mazzi Wilkins with the nice snag! 📺: @Shrine_Game live on NFL Network pic.twitter.com/GRnA6B6Vti — NFL Network (@nflnetwork) January 19, 2019

Last Name First Name Team School Pos No Hand Arm Wing Height Weight Ellis Jordan East Virginia RB 1 9.375 30 71.375 5096 224 Randall Delvon East Temple SAF 2 9.25 31 74.5 5115 208 Godwin II Terry East Georgia WR 4 9.25 29.875 73.875 5113 174 Davis Ryan East Auburn WR 5 9.25 30.25 72.875 5096 179 Baity, Jr. Derrick East Kentucky DC 6 8.625 31.25 76.5 6021 198 Young Marquis East Massachusetts RB 8 8.5 31.5 74.5 5114 210 Wright Terry East Purdue WR 9 9.25 30.5 72.375 5100 175 Ta’amu Jordan East Mississippi QB 10 9.375 32.25 76.5 6025 222 Blough David East Purdue QB 11 9.625 30.625 73.375 6003 205 Cornelius Taylor East Oklahoma State QB 14 10 31.875 77.875 6057 220 Moreland Jimmy East James Madison DC 15 9.25 29.5 73.25 5096 179 Fenton Rashad East South Carolina DC 16 8.75 30.125 72.625 5110 190 Custis Jamal East Syracuse WR 17 10.5 34.25 82.125 6042 212 Cole III AJ East North Carolina State P 18 8.75 33.25 79.5 6042 214 Gay Matthew East Utah K 19 9.125 30.5 73.875 6000 232 Harris Tim East Virginia DC 21 9.75 32.25 76.375 6017 204 Denis Lukas East Boston College SAF 23 9.5 31.125 75.875 5113 184 Johnson Ty East Maryland RB 24 9.125 30.125 70.75 5103 213 Johnson Chris East North Alabama SAF 25 9.125 31 74.625 6024 209 Wharton Isaiah East Rutgers DC 31 9.5 31.5 76 6005 209 Woolfolk Darnell East U.S. Military Academy RB 33 9.75 30.625 75.75 5086 218 Carney Malik East North Carolina LB 34 10 33.5 79.5 6020 246 Woods Zedrick East Mississippi SAF 36 9.125 32 75.5 5110 201 Hodge Khalil East Buffalo LB 40 9.125 31.375 75.625 6011 255 Takitaki Sione East Brigham Young LB 42 9.375 32.375 75.875 6012 237 Watson Tre East Maryland LB 44 9.875 30.5 73 6010 241 Gilbert III Ulysees East Akron LB 45 9.75 32.125 75.625 6002 228 Bobenmoyer Jacob East Northern Colorado LS 47 9.75 30.375 73.25 6006 238 Rawlings Sean East Mississippi OC 50 10 32.625 78.625 6044 292 Holcomb Cole East North Carolina LB 51 10 31.625 76.25 6012 233 Jones Tyler East North Carolina State OG 53 10 33.375 81.25 6030 298 Eberle Alec East Florida State OC 54 9.75 31.125 74.375 6032 295 Gaillard Lamont East Georgia OC 55 10.5 33.125 80.125 6024 303 Udoh Olisaemeka East Elon OT 57 10 35.75 85.5 6055 328 Skule Justin East Vanderbilt OT 58 9.5 33.75 80 6064 314 Stallings Bunchy East Kentucky OG 65 10.375 32.75 81.375 6026 317 Miles Joshua East Morgan State OG 66 11 35.875 84.75 6052 300 Allegretti Nick East Illinois OC 67 9.875 32 79.25 6041 308 Greenidge Ethan East Villanova OT 71 10.5 35.125 84.5 6046 325 Ivey Martez East Florida OT 73 10.625 35.75 85 6051 310 St. Louis Tyree East Miami OT 78 10 34.25 84.5 6047 323 Helm Daniel East Duke TE 80 9.75 34.25 79.625 6041 248 Sokol Matthew East Michigan State TE 81 8.875 33 77.5 6050 249 Horsted Jesper East Princeton WR 84 9.875 32.5 77.625 6033 224 Lodge DaMarkus East Mississippi WR 85 9.75 32.75 77 6017 202 Meier Carson East Oklahoma TE 87 9.625 31.5 77 6051 255 Dogbe Michael East Temple DL 90 9.25 33.25 78 6031 286 Brailford Jordan East Oklahoma State DL 91 9.5 32 78.625 6025 241 Phillips Kyle Lawrence East Tennessee DL 92 9.625 33.25 81 6036 272 Slayton Chris East Syracuse DL 95 10 33.25 78.5 6035 310 Broughton Cortez East Cincinnati DL 96 9.75 32.625 80.125 6021 291 Wilkins Kevin East Rutgers DL 97 10.75 33.125 79.625 6023 305 Walker Ricky East Virginia Tech DL 98 8.875 29.875 72 6017 297 Betts Mathieu East Laval DL 99 9.25 33 77.625 6027 258 Conrad CJ East Kentucky TE 9.375 30.125 73.625 6043 249 Hampton Saquan East Rutgers SAF 8.75 31.5 75 6013 204 Jackson Sr. Michael East Miami DC 9.875 32.375 76.875 6006 207 Nixon Sr. Keisean East South Carolina DC 9.875 30.75 73.375 5102 194