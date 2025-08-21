Steelers Vs. Panthers 2025 Week 3 Preseason Game: Time, Line, Weather, Injuries, TV & Radio Schedule

2025 Preseason Week 3 Game
Pittsburgh Steelers (1-1) vs. Carolina Panthers (0-2)
Date: Thursday, Aug. 21, 2025
Kickoff: 7 PM/ET
Site: Bank of America Stadium (74,867) • Charlotte, NC
Playing Surface: FieldTurf Grass
TV Coverage: KDKA-TV & NFL Network
Announcers: Bob Pompeani (play-by-play), Charlie Batch (analysis), Missi Matthews (field reporter)
Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)
Announcers: Rob King (play-by-play), Max Starks (analyst)
Line: Panthers +5.5
Steelers Inactive/Injured Players
QB Aaron Rodgers (rest)
QB Will Howard (right hand)
WR DK Metcalf (rest)
WR Calvin Austin III (oblique)
OT Calvin Anderson (undisclosed)
C Ryan McCollum (undisclosed, status unclear)
OG Aiden Williams (undisclosed, status unclear)
DT Cameron Heyward (rest)
OLB T.J. Watt (rest)
OLB Alex Highsmith (groin)
CB Cory Trice Jr. (hamstring)
CB Donte Kent (right foot/leg)
Weather:
Game Release:
steelers_aug_21_2025_at_carolina-panthers_weekly_release
Flip Card:
steelers-panthers-2025-preseason-flip-card