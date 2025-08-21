Article

Steelers Vs. Panthers 2025 Week 3 Preseason Game: Time, Line, Weather, Injuries, TV & Radio Schedule

Steelers Panthers

2025 Preseason Week 3 Game

Pittsburgh Steelers (1-1) vs. Carolina Panthers (0-2)

Date: Thursday, Aug. 21, 2025

Kickoff: 7 PM/ET

Site: Bank of America Stadium (74,867) • Charlotte, NC

Playing Surface: FieldTurf Grass

TV Coverage: KDKA-TV & NFL Network

Announcers: Bob Pompeani (play-by-play), Charlie Batch (analysis), Missi Matthews (field reporter)

Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)

Announcers: Rob King (play-by-play), Max Starks (analyst)

Line: Panthers +5.5

Steelers Inactive/Injured Players

QB Aaron Rodgers (rest)
QB Will Howard (right hand)
WR DK Metcalf (rest)
WR Calvin Austin III (oblique)
OT Calvin Anderson (undisclosed)
C Ryan McCollum (undisclosed, status unclear)
OG Aiden Williams (undisclosed, status unclear)
DT Cameron Heyward (rest)
OLB T.J. Watt (rest)
OLB Alex Highsmith (groin)
CB Cory Trice Jr. (hamstring)
CB Donte Kent (right foot/leg)

Weather:

CHARLOTTE WEATHER

Game Release:

steelers_aug_21_2025_at_carolina-panthers_weekly_release
Flip Card:
steelers-panthers-2025-preseason-flip-card

