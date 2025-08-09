Steelers Vs. Jaguars 2025 Week 1 Preseason Game: Time, Line, Weather, Injuries, TV & Radio Schedule

2025 Preseason Week 1 Game
Pittsburgh Steelers (0-0) vs. Jacksonville Jaguars (0-0)
Date: Saturday, Aug. 9, 2025
Kickoff: 7:00 p.m. ET
Site: EverBank Stadium (67,814) • Jacksonville, FL
Playing Surface: Natural Grass
TV Coverage: KDKA-TV & NFL Network
Announcers: Bob Pompeani (play-by-play), Charlie Batch (analysis), Missi Matthews (field reporter)
Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)
Announcers: Rob King (play-by-play), Max Starks (analyst)
Odds Line: Jaguars -4.5
Steelers Inactive/Injured Players
QB Aaron Rodgers (rest)
QB Will Howard (right hand)
RB Jaylen Warren (rest)
WR DK Metcalf (rest)
WR Calvin Austin III (undisclosed)
TE Pat Freiermuth (rest)
TE Jonnu Smith (rest)
TE DJ Thomas-Jones (undisclosed, status unclear)
OG Isaac Seumalo (rest)
OT Calvin Anderson (undisclosed)
C Ryan McCollum (undisclosed, status unclear)
DT Cameron Heyward (rest)
OLB T.J. Watt (rest)
OLB Alex Highsmith (groin)
OLB Nick Herbig (rest)
CB Jalen Ramsey (rest)
CB Darius Slay (rest)
CB Joey Porter Jr. (rest)
CB Cory Trice Jr. (hamstring)
CB Donte Kent (undisclosed)
ILB Patrick Queen (rest)
S DeShon Elliott (rest)
K Chris Boswell (rest)
Weather:
Game Release:steelers_aug_9_2025_at_jacksonville-jaguars_weekly_release
Flip Card:steelers-jaguars-2025-preseason-flip-card