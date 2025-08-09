Article

Steelers Vs. Jaguars 2025 Week 1 Preseason Game: Time, Line, Weather, Injuries, TV & Radio Schedule

2025 Preseason Week 1 Game

Pittsburgh Steelers (0-0) vs. Jacksonville Jaguars (0-0)

Date: Saturday, Aug. 9, 2025

Kickoff: 7:00 p.m. ET

Site: EverBank Stadium (67,814) • Jacksonville, FL

Playing Surface: Natural Grass

TV Coverage: KDKA-TV & NFL Network

Announcers: Bob Pompeani (play-by-play), Charlie Batch (analysis), Missi Matthews (field reporter)

Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)

Announcers: Rob King (play-by-play), Max Starks (analyst)

Odds Line: Jaguars -4.5

Steelers Inactive/Injured Players

QB Aaron Rodgers (rest)
QB Will Howard (right hand)
RB Jaylen Warren (rest)
WR DK Metcalf (rest)
WR Calvin Austin III (undisclosed)
TE Pat Freiermuth (rest)
TE Jonnu Smith (rest)
TE DJ Thomas-Jones (undisclosed, status unclear)
OG Isaac Seumalo (rest)
OT Calvin Anderson (undisclosed)
C Ryan McCollum (undisclosed, status unclear)
DT Cameron Heyward (rest)
OLB T.J. Watt (rest)
OLB Alex Highsmith (groin)
OLB Nick Herbig (rest)
CB Jalen Ramsey (rest)
CB Darius Slay (rest)
CB Joey Porter Jr. (rest)
CB Cory Trice Jr. (hamstring)
CB Donte Kent (undisclosed)
ILB Patrick Queen (rest)
S DeShon Elliott (rest)
K Chris Boswell (rest)

Weather:

JACKSONVILLE WEATHER

Game Release:

steelers_aug_9_2025_at_jacksonville-jaguars_weekly_release

Flip Card:

steelers-jaguars-2025-preseason-flip-card
