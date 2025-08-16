Steelers Vs. Buccaneers 2025 Week 2 Preseason Game: Time, Line, Weather, Injuries, TV & Radio Schedule

2025 Preseason Week 2 Game
Tampa Bay Buccaneers (1-0) vs. Pittsburgh Steelers (1-0)
Date: Saturday, Aug. 16, 2025
Kickoff: 7 PM/ET
Site: Acrisure Stadium (68,400) • Pittsburgh
Playing Surface: Natural Grass
TV Coverage: KDKA-TV
Announcers: Bob Pompeani (play-by-play), Charlie Batch (analysis), Missi Matthews (field reporter)
Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)
Announcers: Rob King (play-by-play), Max Starks (analyst)
Line: Steelers +3.5
Steelers Inactive/Injured Players
QB Aaron Rodgers (rest)
QB Will Howard (right hand)
RB Jaylen Warren (rest)
WR DK Metcalf (rest)
WR Calvin Austin III (undisclosed)
TE Pat Freiermuth (rest)
TE Jonnu Smith (rest)
OG Isaac Seumalo (rest)
OT Calvin Anderson (undisclosed)
C Ryan McCollum (undisclosed, status unclear)
DT Cameron Heyward (rest)
DL Yahya Black (right arm/elbow, status unclear)
OLB T.J. Watt (rest)
OLB Alex Highsmith (groin)
CB Jalen Ramsey (rest)
CB Darius Slay (rest)
CB Joey Porter Jr. (rest)
CB Cory Trice Jr. (hamstring)
CB Donte Kent (right foot/leg)
ILB Patrick Queen (rest)
S DeShon Elliott (rest)
K Chris Boswell (rest)
Weather:
Game Release:steelers_aug_16_2025_vs_tampa-bay-buccaneers_weekly_release
Flip Card:steelers-buccaneers-2025-preseason-flip-card